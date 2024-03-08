США і Британія заявили про можливі теракти в Москві

Посольство США у Росії та МЗС Британії попередили про можливі теракти в Москві протягом 48 годин, повідомляє Українська правда.

"Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти найближчим часом планують атакувати великі зібрання в Москві, включно з концертами, і громадянам США слід рекомендовано уникати великих зібрань протягом наступних 48 годин" , – йдеться у повідомленні посольства США у Росії.

МЗС Британії опублікувало аналогічне попередження.

Крім того, воно рекомендує британцям утриматися від будь-яких поїздок до Росії через ризики та загрози, пов'язані із вторгненням Росії в Україну.