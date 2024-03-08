Байден про Україну: Ми не можемо відійти і поставити під удар Європу
У перші хвилини свого звернення "Про стан справ у державі" президент США Джо Байден згадав про необхідність допомоги Україні, повідомляє Українська правда.
"Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо разом з Україною, і надамо Україні необхідну зброю", – сказав Байден.
"Допомога Україні блокується тими, хто хоче відійти від світового лідерств. [...] Ми не можемо відійти і поставити під удар всю Європу. [...] Я казав Путіну дуже прості речі: Ми не відійдемо", – зазначив він.
"Зараз, як я вже говорив раніше, і я маю на увазі це в буквальному сенсі, історія спостерігає за нами. Історія спостерігає за Палатою представників", – додав президент США.
Байден посилив заклики до Сполучених Штатів продовжувати надавати допомогу Україні, заявивши, що свобода і демократія перебувають під загрозою "як вдома, так і за кордоном".
Він сказав, що мета його промови – "розбудити Конгрес і попередити американський народ" про те, що демократія під загрозою.
"Якщо хтось тут думає, що Путін зупиниться на Україні, я запевняю вас, що він не зупиниться. [...] Ми мусимо відповісти на виклик Путіна", – додав він.
Президент повторив, що Україна просить про військову допомогу і зброю, щоб дати відсіч Росії, а не про американський персонал.
"Вони не просять американських солдатів. Насправді, американські солдати не воюють в Україні. І я сповнений рішучості, щоб так і залишилося", – зазначив Байден.
Також Байден розкритикував попередні коментарі колишнього президента Дональда Трампа (не називаючи його імені), який сказав Путіну "робити, що тобі заманеться".