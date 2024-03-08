В ISW розповіли, як Кремль хоче дестабілізувати ситуацію в Молдові зсередини

Кремль сподівається використати Придністров'я і Гагаузію, щоб проводити гібридні операції для дестабілізації ситуації в Молдові напередодні переговорів про вступ до ЄС і президентських виборів.﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Голова проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул зустрілася із заступником голови адміністрації президента Росії Сергієм Кірієнком у Росії 7 березня, коли молдовська влада оголосила, що кримінальна справа проти Гуцул незабаром буде передана до суду.

Гуцул попросила Кириєнка допомогти гагаузам відкрити рахунки в російських банках "для соціальних проєктів", зняти російське ембарго на імпорт з Гагаузії і допомогти в переговорах з російською державною енергетичною компанією "Газпром" про постачання газу до Гагаузії за пільговою ціною.

Аналітики зазначають, що посилена увага Кремля до відносин з Гагаузією після нещодавньої риторичної уваги до іншого проросійського регіону Молдови, самопроголошеної республіки Придністров'я, продовжує вказувати на те, що Кремль сподівається використати обидва ці регіони для виправдання гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію і подальшу поляризацію Молдови напередодні переговорів про вступ Молдови до ЄС і президентських виборів у Молдові, що відбудуться у 2024 році

Ключові висновки ISW за 7 березня