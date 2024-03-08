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Курс валют НБУ на 8 березня

Курс валют НБУ на 8 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 8 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 7 березня впав на 18 коп. до 38.0836 за 1 долар.

Курс євро знизився на 10 коп. до 41.4883 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 48.5566 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 5 коп. до 43.2916 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 9.6419 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 38.083 600 --0.1828
EUR Євро 41.488 300 --0.1035
GBP Фунт стерлінгів 48.556 600 --0.0704
CHF Швейцарський франк 43.291 600 +0.0478
PLN Польський злотий 9.641 900 --0.0355

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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