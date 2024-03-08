Курс валют НБУ на 8 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 8 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 7 березня впав на 18 коп. до 38.0836 за 1 долар.

Курс євро знизився на 10 коп. до 41.4883 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 48.5566 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 5 коп. до 43.2916 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 9.6419 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 38.083 600 EUR Євро 41.488 300 GBP Фунт стерлінгів 48.556 600 CHF Швейцарський франк 43.291 600 PLN Польський злотий 9.641 900

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.