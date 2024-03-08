Курс валют НБУ на 8 березня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 8 березня 2024 року
Курс долара порівняно з 7 березня впав на 18 коп. до 38.0836 за 1 долар.
Курс євро знизився на 10 коп. до 41.4883 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 48.5566 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 5 коп. до 43.2916 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до позначки 9.6419 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.083 600
|EUR
|Євро
|41.488 300
|GBP
|Фунт стерлінгів
|48.556 600
|CHF
|Швейцарський франк
|43.291 600
|PLN
|Польський злотий
|9.641 900
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.