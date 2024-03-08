Байден у промові перед Конгресом відреагував на свій вік

Президент США Джо Байден висловив оптимізм щодо своєї здатності керувати країною, згадавши про свій вік, який був суперечливою темою серед деяких виборців, які вважають його занадто старим. Про це він сказав у зверненні до Конгресу, його цитує CNN, повідомляє Українська правда.

"Я налаштований оптимістично. Я дійсно оптимістичний. Я оптиміст.

Мої співвітчизники, питання, яке стоїть перед нашою країною, полягає не в тому, скільки нам років, а в тому, скільки років нашим ідеям?" , – сказав він.

У публікації CNN нагадують, що Байден вже є найстаршим президентом в історії, він випередив Рональда Рейгана, якому наприкінці другого терміну було 77 років.

Якщо Байден буде обраний у 2024 році, йому буде 86 наприкінці другого терміну.