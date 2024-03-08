Уночі ППО збила 33 "Шахеди" – Повітряні сили

У ніч на 8 березня протиповітряна оборона знищила 33 "Шахеди", якими Росія атакувала Україну.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Всього окупанти застосували 37 безпілотників типу Shahed, які запустили з Балаклави (Крим). Також вдарили однією зенітною керованою ракетою С-300 та двома керованими авіаційними ракетами Х-59. Під атакою військ РФ опинилися південні та східні регіони.

"В результаті бойової роботи збито 33 "Шахеди" у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей", – йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.