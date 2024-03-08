РФ втратила за добу майже 900 військових та 25 артсистем – Генштаб

Росія за добу втратила у війні з Україною приблизно 880 своїх військових, 11 танків, 25 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 08.03.24 орієнтовно склали: