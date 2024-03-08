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РФ втратила за добу майже 900 військових та 25 артсистем – Генштаб

РФ втратила за добу майже 900 військових та 25 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

Росія за добу втратила у війні з Україною приблизно 880 своїх військових, 11 танків, 25 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 08.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 422 310 (+880) осіб,
  • танків − 6 706 (+11) од,
  • бойових броньованих машин − 12 798 (+19) од,
  • артилерійських систем − 10 375 (+25) од,
  • РСЗВ − 1 011 (+2) од,
  • засобів ППО − 704 (+3) од,
  • літаків − 347 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 998 (+35) од,
  • крилатих ракет − 1 919 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 13 598 (+66) од,
  • спеціальної техніки − 1 656 (+9) од.

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