РФ втратила за добу майже 900 військових та 25 артсистем – Генштаб
Росія за добу втратила у війні з Україною приблизно 880 своїх військових, 11 танків, 25 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню та іншу військову техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 08.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 422 310 (+880) осіб,
- танків − 6 706 (+11) од,
- бойових броньованих машин − 12 798 (+19) од,
- артилерійських систем − 10 375 (+25) од,
- РСЗВ − 1 011 (+2) од,
- засобів ППО − 704 (+3) од,
- літаків − 347 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 998 (+35) од,
- крилатих ракет − 1 919 (+0) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 13 598 (+66) од,
- спеціальної техніки − 1 656 (+9) од.