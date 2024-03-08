Візит Зеленського до Туреччини: в ОП розкрили деталі

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 8 березня, відвідає Туреччину. Він проведе зустріч з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

В Офісі президента підтвердили, що Зеленський приїде до Туреччини. На зустрічі з Ердоганом глава держави обговорить формулу миру, саміт миру, судноплавство у Чорному морі, продовольчу стабільність та звільнення українських полонених і політичних вʼязнів.

Також окрема увага буде зосереджена на спільних проєктах в оборонно-промисловій сфері.

"Володимир Зеленський відвідає верфі, на яких триває будівництво корветів для ВМС України, зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній" , - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора турецькі ЗМІ повідомляли, що український президент Володимир Зеленський приїде до Туреччини 8 березня. Зазначалося, що глава держави зустрінеться з Ердоганом, щоб обговорити війну, зернову угоду та двосторонні відносини.

Позиція Туреччини щодо війни

Варто зазначити, що влада Туреччини займає нейтральну позицію щодо війни РФ проти України. Анкара заявляє, що підтримує суверенітет України, при цьому прямо не засуджує Москву.

На початку повномасштабної війни у Стамбулі проходили переговори між Україною та Росією, але це не принесло значних результатів. Також Туреччина була посередником у створенні "зернового коридору" та декількох обмінах полоненими.

Нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що його країна продовжує добиватися посередництва між Україною та РФ, а глава МЗС Туреччини сказав про необхідність "припинення вогню".