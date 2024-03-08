У МЗС Китаю назвали відвертими і дружніми переговори Лі Хуея у Києві

Міністерство закордонних справ Китаю назвало переговори спеціального представника уряду з питань Євразії Лі Хуея з українськими високопосадовцями у Києві відвертими та дружніми.

У зовнішньополітичному відомстві зауважили, що Лі прибув до Києва в межах другого раунду човникової дипломатії із просування політичного врегулювання "української кризи".

"Спеціальний представник Лі Хуей провів у Києві відверті та дружні переговори з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком, першим віцепрем’єр-міністром та міністром економіки Юлією Свириденко та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою щодо китайсько-українських відносин та української кризи", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на зустрічі були присутні посол Китаю в Україні Фань Сяньжун та посол України в КНР Павло Рябікін.

За інформацією МЗС, того ж дня Лі завершив поїздку й увечері відбув із Києва.