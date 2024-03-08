Кого українці вважають опозиційними політиками – опитування

У лютому 2024 року відносна більшість респондентів (26%) вважали лідером опозиції п’ятого президента Петра Порошенка. На умовно другому місці з результатом у 17% телеведучий Сергій Притула.﻿ Про це свідчать дані опитування КМІС, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Далі йдуть колишній голова Верховної ради Дмитро Разумков (7%), експрем'єр Юлія Тимошенко (5%), колишній радник Офісу президента Олексій Арестович (2%), лідер партії ОПЗЖ Юрій Бойко (2%).

Колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного не було серед варіантів, які зачитувалися респондентам. Проте 3% респондентів обрали варіант "інше" і назвали Залужного.

Решта респондентів (третина опитаних) не змогли визначити, хто є лідером опозиції або вважають, що в Україні взагалі немає політичної опозиції.

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, 93% українців хочуть бачити Україну повноцінно функціонуючою демократією, а 70% вважають, що владу варто критикувати за можливі помилкові рішення і дії.

"Тому функціонування політичної опозиції є важливим для розвитку України і ми бачимо, що наразі більшість українців вважають, що в Україні є опозиція і мають свою думку, хто є її лідером" , - сказав він.

Соціолог нагадав, що у лютому 2024 року запитували про фактори успіху України у війні з російським агресором, і багато українців говорять про збереження суспільної єдності (і за лінією влада-суспільство, і за лінією влада-опозиція).

"Тому хоча опозиційна діяльність є важливою, але вона має зберігатися в конструктивних рамках" , - сказав Грушецький.

Опитування КМІС проводилося 17-28 лютого 2024 року серед 2008 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.