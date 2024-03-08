США збудують пірс у Газі для гуманітарної допомоги – Байден

Президент США Джо Байден доручив американським військовим створити тимчасовий порт на узбережжі Гази, щоб полегшити гуманітарну кризу в секторі, де Ізраїль проводить військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС, повідомляє Європейська правда.

"Я доручаю американським військовим очолити надзвичайну місію зі створення тимчасового пірсу в Середземному морі на узбережжі Гази, який зможе приймати великі кораблі з продовольством, водою, медикаментами і тимчасовим житлом" , – заявив він під час свого щорічного звернення "Про стан справ у державі" в Конгресі.

Водночас президент Сполучених Штатів запевнив, що "жоден американський військовий не ступить на землю".

"Цей тимчасовий пірс дозволить значно збільшити кількість гуманітарної допомоги, що надходить щодня до Гази. Але Ізраїль також повинен зробити свій внесок", – зазначив Байден.

Він наголосив, що Ізраїль повинен дозволити більше допомоги в Газу, а також забезпечити, щоб гуманітарні працівники не потрапляли під перехресний вогонь.

Місце для пірсу попередньо оглянули представники адміністрації президента США у четвер, які заявили, що він зможе приймати "великі кораблі, що перевозять їжу, воду, медикаменти і тимчасове житло", заявив ABC News один з високопоставленних помічників міністра.

Високопоставлений представник оборонного відомства сказав, що головною особливістю порту буде тимчасовий пірс, який "забезпечить можливість приймати сотні додаткових вантажівок з допомогою щодня".

За його словами, що до цих зусиль долучаться США та країни-партнери, і це займе кілька тижнів для планування та виконання. Він додав, що сили, необхідні для завершення місії, або вже знаходяться в регіоні, або прибудуть туди найближчим часом.