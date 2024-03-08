Німеччина та Британія обіцяють не дозволити РФ розділити Захід

Німеччина і Велика Британія пообіцяли не дозволити президенту РФ Володимиру Путіну розділити союзників на тлі скандалу зі злитою розмовою офіцерів Бундесверу щодо постачання ракет Taurus, повідомляє Європейська правда.

"Я не хочу грати на руку російському наративу про розбіжності між союзниками" , – заявив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон на пресконференції зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок.

Він сказав, що існує "неймовірна єдність між союзниками", зокрема, і в НАТО.

Своєю чергою Бербок наголосила, що союзники України не дозволять російському президенту залякати їх і посіяти розбрат.