Зеленський звернувся до жінок: Все, що ви робите для України, надихає світ

Президент Володимир Зеленський оприлюднив допис з нагоди Міжнародного дня боротьби за права жінок.

"Українські жінки лікують, навчають, волонтерять, рятують, героїчно захищають свої родини та нашу державу. Професійні, самовіддані, рішучі, з великою внутрішньою силою. Наші жінки кохають та виховують, оберігають та піклуються. Все, що ви робите для України, надихає світ.

Дякуємо вам за все! Дякуємо, що примножуєте нашу спільну силу!", – написав Зеленський.