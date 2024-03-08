У Міноборони назвали головну проблему при будівництві фортифікацій

Наразі роботи з будівництва ліній оборони ведуться прискореними темпами. Але найбільшою проблемою є ворожі безпілотники. Про це заявив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Так, за словами генерала, під час робочої поїздки він проїхав кілька сотень кілометрів вздовж лінії фронту.

"На місці разом з представниками парламенту, головами обласних військових адміністрацій оцінили ситуацію, обговорили проблемні питання. Об’єктивно, останнім часом інженерні роботи з будівництва ліній оборони ведуться прискореними темпами. Вже кілька тижнів цьому сприяє і погода. Залучені нові сили та технічні можливості. Урядом виділені необхідні кошти" , - розповідає Гаврилюк.

За його словами, складений та затверджений план фортифікаційного облаштування оборонних рубежів, яким визначено обсяги робіт, терміни виконання та відповідальні за кожну ділянку.

"Лінії оборони облаштовують, як військові, зокрема підрозділи Командування Сил підтримки, Державної служби спеціального транспорту, так і бригади цивільних робітників. Наголошую, до виконання завдання з будівництва лінії оборони залучені фактично всі обласні військові адміністрації" , - розповів Гаврилюк.

Він зазначив, що якщо дозволяє безпекова ситуація та погода, то роботи з фортифікаційного облаштування оборонних рубежів сьогодні ведуться фактично безперервно.