Світові ціни на продовольство продовжили знижуватися у лютому

Світові ціни на продовольчі товари знизилися у лютому 2024 року на 0,7%. За рік продовольство подешевшало на 10,5%.﻿ Про це йдеться у публікації продовольчої агенції ООН (ФАО), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Індекс цін на продовольство ФАО, який відслідковує щомісячні зміни міжнародних цін на низку товарів, впав до 117,3 пунктів.

Індекс цін на зернові ФАО у лютому знизився на 5,0%. Ціни на 22,4% нижчі від значення лютого 2023 року. Експортні ціни на кукурудзу впали найбільше, оскільки на ринок чинили тиск очікування великих врожаїв в Аргентині та Бразилії, а також конкурентоспроможні ціни, які пропонує Україна, яка прагне скористатися безперебійною роботою морського торговельного маршруту.

Щодо пшениці, зниження світових цін було в основному результатом зниження експортних котирувань через високі темпи експорту з Російської Федерації, що чинило знижувальний тиск на ціни з інших країн, зокрема з Європейського Союзу.

Індекс цін на олію ФАО у лютому впав на 1,3% і знаходиться на 11,0% нижче за рівень минулого року. Зниження в основному відбилося на зниженні світових цін на соєву, соняшникову та рапсову олії, що більш ніж компенсувало незначне підвищення котирувань пальмової олії.

Індекс цін на молочні продукти ФАО у лютому впав 1,1%, але був на 13,4% нижчим за своє значення у відповідному місяці минулого року. У лютому світові ціни на вершкове масло виросли найбільше,

Індекс цін на м'ясо ФАО у лютому зріс на 1,8%, що на 0,8% нижче за відповідне значення річної давності. Міжнародні котирування цін на м'ясо птиці зросли найбільше, за ним слідує яловичина.

Індекс цін на цукор ФАО в лютому зріс на 3,2% і на 12,5% вище за значення річної давності. Постійні побоювання з приводу перспектив майбутнього сезону в Бразилії після тривалого періоду опадів нижче за середній продовжували підтримувати світові ціни на цукор, посилюючи сезонний підвищувальний тиск. Крім того, зростанню цін сприяли прогнози, що вказують на ймовірне зниження виробництва в Таїланді та Індії, двох провідних країнах-експортерах.

Нагадаємо, світові ціни на продовольчі товари у 2023 році продемонстрували найбільше річне падіння з 2015 року. Індекс цін на продовольство ФАО у грудні становив 118,5 пунктів, що на 10,1% нижче, ніж у грудні 2022 року.