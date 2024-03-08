Міноборони Франції: Наразі не йдеться про відправку військ в Україну
Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що наразі "не йдеться про відправку сухопутних військ воювати" в Україну. Про це він сказав в інтерв’ю BFMTV, повідомляє Європейська правда.
Водночас французький міністр допустив присутність іноземних військ як "інструкторів" або спеціалістів із розмінування.
"Чи є якісь плани щодо військової присутності, які є неможливими? Я думаю про розмінування і навчання українських солдатів на їхній власній землі", – сказав він.
Лекорню наголосив, що "ми більше не перебуваємо в тій самій ситуації, що два роки тому".
У четвер Кремль звинуватив Емманюеля Макрона у збільшенні "прямої участі Франції" у війні.
Відповідаючи на запитання про цю заяву, Лекорню підкреслив:
"Історія Франції не дозволяє проявляти слабкість. Підтримувати баланс сил означає не бути слабким і не йти на ескалацію. Ми не хочемо демонструвати слабкість перед Москвою".
Напередодні президент Франції Емманюель Макрон сказав лідерам партій Франції, що в підтримці України немає "червоних ліній".