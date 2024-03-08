РФ досі не використовує літаки А-50 – командувач Повітряних сил

Повітряні сили ЗСУ зазначають, що після значних втрат в авіації росіяни суттєво знизили кількість ударів керованими авіабомбами та вже більше тижня поблизу українських кордонів не з’являється літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.﻿﻿ Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, повідомляє Українська правда.

"Чи не щодня розрахунки зенітних ракетних військ Повітряних сил полюють на російські винищувачі. Буквально вчора було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 км. Працюємо і сьогодні! Перевіряємо результат бойової роботи!

Так, ворог продовжує атакувати наші позиції керованими авіабомбами, але підлітати надто близько уже не наважується" , – повідомив Олещук.

За словами генерала, після значних втрат – літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та винищувачів Су-34/Су-35, окупанти суттєво знизили кількість авіаударів КАБами.

Крім цього літаків ДРЛВ досі немає в Азовському морі та на інших напрямках, що зменшує спроможності ворога у веденні радіолокаційної розвідки.