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Минулого місяця українці купили майже 4 тисячі електромобілів

Минулого місяця українці купили майже 4 тисячі електромобілів
Фото: Thomas doerfer

За минулий місяць автопарк України поповнили 3924 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно торішнього лютого попит на електромобілі зріс у 2,3 раза.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

Частка нових машин, як і торік, склала 24%.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 3881 шт. (нових – 926 шт., уживаних – 2955 шт.). З 43 комерційних електромобілів новими були лише 2 авто.

У топ-5 нових електромобілів місяця потрапили: 

  1. Volkswagen ID.4 – 257 од.;
  2. BYD Song Plus – 104 од.;
  3. Honda eNS1 – 96 од.;
  4. Nissan Ariya – 71 од.;
  5. Honda M-NV – 49 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

  1. Nissan Leaf -416 од.;
  2. Tesla Model 3 -380 од.;
  3. Tesla Model Y -279 од.;
  4. Volkswagen e-Golf -210 од.;
  5. Hyundai Kona Electric -161 од. 

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 7,5 тис. електромобілів, що у два з половиною рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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