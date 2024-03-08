Минулого місяця українці купили майже 4 тисячі електромобілів
За минулий місяць автопарк України поповнили 3924 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно торішнього лютого попит на електромобілі зріс у 2,3 раза.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Частка нових машин, як і торік, склала 24%.
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 3881 шт. (нових – 926 шт., уживаних – 2955 шт.). З 43 комерційних електромобілів новими були лише 2 авто.
У топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- Volkswagen ID.4 – 257 од.;
- BYD Song Plus – 104 од.;
- Honda eNS1 – 96 од.;
- Nissan Ariya – 71 од.;
- Honda M-NV – 49 од.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- Nissan Leaf -416 од.;
- Tesla Model 3 -380 од.;
- Tesla Model Y -279 од.;
- Volkswagen e-Golf -210 од.;
- Hyundai Kona Electric -161 од.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 7,5 тис. електромобілів, що у два з половиною рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.