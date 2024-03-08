Минулого місяця українці купили майже 4 тисячі електромобілів

За минулий місяць автопарк України поповнили 3924 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно торішнього лютого попит на електромобілі зріс у 2,3 раза.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

Частка нових машин, як і торік, склала 24%.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 3881 шт. (нових – 926 шт., уживаних – 2955 шт.). З 43 комерційних електромобілів новими були лише 2 авто.

У топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:

Volkswagen ID.4 – 257 од.; BYD Song Plus – 104 од.; Honda eNS1 – 96 од.; Nissan Ariya – 71 од.; Honda M-NV – 49 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

Nissan Leaf -416 од.; Tesla Model 3 -380 од.; Tesla Model Y -279 од.; Volkswagen e-Golf -210 од.; Hyundai Kona Electric -161 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 7,5 тис. електромобілів, що у два з половиною рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.