Міністр оборони Британії закликав світ прокинутись і допомогти України

Очільник Міністерства оборони Великої Британії Грант Шаппс записав відео з центру Києва, де закликав до підтримки України заради її перемоги у загарбницькій війні, яку проти неї веде Росія, повідомляє Європейська правда.

"Я в Києві, щоб бити на сполох, бо що б це означало, якби ми дозволили диктатору на кшталт Путіна захопити демократичну країну? Що б ви сказали про наші цінності свободи та демократії?" , – зауважив Шаппс.

Він наголосив, що так не повинно бути, тому Захід може легко залучити ресурси, якщо матиме волю.

"Отже, послання просте: це наш тривожний дзвінок, щоб переконатися, що Україна переможе у цій війні" , – зазначив Шаппс.

У своєму дописі він вказав, що Велика Британія зробила більше, ніж будь-коли, надавши Україні найбільший на сьогодні пакет військової підтримки.

"Тепер кожна країна повинна зробити те ж саме та забезпечити перемогу свободи над тиранією" , – резюмував Шаппс.