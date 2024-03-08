У "Дію" додали документи про освіту – Федоров

У застосунку "Дія" розпочалося бета-тестування додавання документів про освіту. Результати поки що успішні.﻿ Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"У Дії стартувала бета освітніх документів. Підтягнулись усі доки, але без сертифіката Кенгуру" , - написав він та оприлюднив результат.

Відзначимо, математичний конкурс "Кенгуру" проводиться для учнів 2 - 11 класів. Участь у конкурсі безкоштовна. Але для отримання сертифікату потрібно зробити благодійний внесок.

Нагадаємо, в лютому у "Дії" почалося бета-тестування доступу до дипломів та шкільних атестатів.