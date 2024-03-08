У Чорному морі вже четверту добу немає військових кораблів РФ - ВМС

Уже четверту добу не фіксується присутність у Чорному морі російських кораблів. Про це заявив речник ВМС ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Чорне море вже четверту добу вільне від присутності російських кораблів. В Азові продовжує чергувати одна одиниця, на північ від так званого Кримського мосту" , - сказав Плетенчук.

За його словами, російські ракетоносії базуються у східній частині Чорного моря. Для них процедура підготовки до масованих обстрілів України ускладена.

"В будь-якому разі ми намагаємося оперативно отримувати інформацію щодо їх виходів у море, пересування і робити, що необхідно, щоб протидіяти цим заходам" , - сказав Плетенчук.

Речник також зауважив, що у Середземному морі залишилися "одиниці, які входять до складу Чорноморського флоту РФ і не змогли повернутися до місця базування" через Босфор.