Зеленський назвав зброю, яка могла б змінити хід війни

Далекобійна зброя могла б змінити хід війни в Україні. Наявність сучасного далекобійного озброєння допомогло б українським силам просуватися на фронті. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Cinque minuti, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Якщо у тебе є відповідна зброя, і ти можеш відповісти російській армії, яка використовує далекобійну зброю по твої цивільних містах. Наприклад, Херсон, вони стоять на іншому березі Дніпра і їх далекобійність більша, ніж у нас. Вони стріляють 20 кілометрів плюс, а у нас - до 20 кілометрів артилерійський снаряд. Якщо у тебе є далекобійна зброя, ти можеш їх вибити далі" , - заявив глава держави.

Зеленський висловив упевненість, що сучасна далекобійна зброя або та, яка відповідатиме характеристикам російського озброєння, зможе змінити хід війни і дозволить українським військам просуватися на фронті.