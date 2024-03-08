Французький мільярдер купує українського телеком-оператора

Антимонопольний комітет дозволив компанії DVL Telecom французького мільярдера Ксав’є Ньєля придбати українського оператора фіксованого зв'язку та цифрових послуг компанії "Датагруп-Воля" (Datagroup Holding Limited). Регулятор ухвалив рішення 7 березня, повідомляє ЛігаБізнес.

Крім того, АМКУ надав дозвіл на узгоджені дії між французькими компаніями NJJ UPAM та DVL Telecom, кіпрською Lorimer II Ventures Limited та фізичною особою – громадянином України у вигляді реалізації положень про утримання від конкуренції терміном на п'ять років.

Компанія "Датагруп-Volia" є одним із лідерів телекомунікаційної галузі України. У червні 2021 року Датагруп завершила підписання угоди про придбання 100% українського провайдера послуг платного телебачення та кабельного швидкісного інтернет-доступу групи компаній Volia.

Компанія також активно розвиває напрям хмарних сервісів – датацентр Volia надає в користування хмарні та фізичні сервери, пропонує розміщення, colocation-серверів клієнтів, хмарну інфраструктуру IaaS та великий перелік супутніх сервісів. Компанія є постачальником послуг для розміщення понад 3000 серверів.