Ракетний удар по Сумах: кількість постраждалих зросла, двоє загиблих

Внаслідок ракетного удару російських терористів по Сумах , 7 березня, постраждали 26 осіб. Також двоє людей загинули, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook-сторінка Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

Станом на 12:00 відомо про:

26 постраждалих осіб. 6 осіб наразі перебувають в медичних закладах.

2 загиблих осіб;

Внаслідок удару було пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу. Також вибито 135 вікон й 10 дверей.

Лікарня

В лікарні пошкоджено 28 вікон й 2 дверей. Попри пошкодження - медзаклад продовжує роботу.

Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Вибито й пошкоджено 36 вікон, стелю на 4 поверхах, 3 слухові вікна на покрівлі, приміщення гаража й не тільки.

Інші руйнування

Також були пошкоджені:

в обласному центрі крові пошкоджене 21 вікно та 2 вхідних дверей;

в комунальному закладі Сумської обласної ради пошкоджені 4 вікна, двері і дах;

у навчальному закладі пошкоджено 12 вікон, 2 дверей, стіна будівлі;

електропостачання, теплопостачання, центральне водопостачання та водовідведення відновлено. Заклад працює в штатному режимі;

у Навчально-виробничому центрі пошкоджено 6 вікон;

у Будівлі СТО пошкоджено всі вікна на воротах та в цеху будівлі;

у будівлі водоканалу пошкоджено 5 вікон, 3 дверей.

Удар по Сумах 7 березня

Сьогодні, 7 березня, під час повітряної тривоги в Сумах, пролунав вибух. На той момент Повітряні сили попередили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією ворога.

Пізніше Сумська ОВА заявила про те, що ворог запустив ракети по місту, внаслідок чого була пошкоджена цивільна інфраструктура.

Ввечері голова ОВА Володимир Артюх розповів про те, що до медичних закладів звернулись 4 людини, а всього постраждали близько 10.