Німеччина має намір "тиснути" на країни, які допомагають РФ обходити санкції
Німеччина хоче чинити тиск на держави, які отримують прибуток від ухилення від санкцій проти РФ. Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, з посиланням на Bloomberg, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.
Хабек поінформував журналістів у Вашингтоні, що він говорив із міністром фінансів США Джанет Єллен про ефективніше здійснення обмежень проти РФ.
За його словами, одним із рішень могла стати більш серйозна розмова з державами, які, як знає Німеччина, отримують прибуток від ухилення від санкцій.
"У них теж є свої інтереси, вони продають свою сировину, товари, найважливіші корисні копалини та енергію на світовому ринку", - сказав він.
Хабек заявив, що впевнений, що "Велика сімка" або альянс країн, які підтримують Україну, діятимуть відповідним чином у сфері санкцій.
Він також наголосив, що нинішня система самозвітів компаній, які підозрюють в ухиленні від санкцій, може бути помилковою.
"Але ми також могли б змінити ситуацію так, щоб митники, якщо у них є інформація, самі приходили до компаній і говорили: "Покажіть нам замовлення, покажіть нам інвентаризацію", - сказав Хабек.
Нещодавно Politico писало, що попри санкції щодо російської нафти, країна-агресор у 2023 році заробила 1 млрд євро від купівлі пального Європейським союзом.
Також ЗМІ повідомляли, що італійська компанія Beretta досі імпортує в Росію стрілецьку зброю через власну "дочку" та компанії збройового барона Михайла Хубутії.
А в Чехії заявляли, що російські спецслужби, як і раніше, активні в Європі, вони допомагають обходити санкції Європейського союзу.