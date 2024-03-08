Зеленський прибув до Туреччини: проведе зустріч з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Туреччини, повідомляє Укрінформ.

Програма візиту розпочинається з відвідання корвета "Гетьман Іван Мазепа" для Військово-морських сил ЗСУ, який будується на верфі неподалік Стамбула.

У порядку денному візиту - двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, а також зустріч української та турецької делегацій в розширеному форматі. Окрім того, Зеленський зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній.

Після двосторонньої зустрічі президентів запланована спільна пресконференція.

Раніше повідомлялося, що у ході візиту президента Володимира Зеленського в Туреччину йтиметься про Формулу миру, організації Саміту миру, безпеку судноплавства в Чорному морі, глобальну продовольчу стабільність, звільнення українських полонених і політичних вʼязнів, які утримуються Росією.