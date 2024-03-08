РФ здатна наростити військовий потенціал найближчим часом - розвідка Литви

Згідно з інформацією Інституту вивчення війни, литовська розвідка вважає, що Росія може підтримувати поточний темп війни в Україні та поступово наростити військовий потенціал у найближчому майбутньому, повідомляє Дзеркало тижня.

Розвідка дала оцінку загрозам національній безпеці на 2024 рік. Зазначається, що РФ має ресурси щодо особового складу, матеріальної бази та необхідних фінансів — це дозволяє підтримувати військову кампанію в Україні найближчим часом.

За даними відомства, попри тяжкі втрати, Росія відновила та збільшила чисельність особового складу, дислокованого в Україні у 2023 році. Пріоритет віддається чисельності живої сили та техніці, а не якості зібраних сил.

Повідомляється також, що російський ВПК став рушійною силою російської економіки, хоч і внаслідок занепаду інших галузей. 2023 року РФ виділила на військові витрати не менше 119 млрд доларів. За оцінкою литовської розвідки, стан російської економіки зараз кращий, ніж очікувалося, завдяки високим цінам на нафту та здатності компенсувати збитки від західних санкцій.

Також наголошується, що короткострокові фактори стали рушійною силою економічного зростання РФ, але структурні проблеми лише посиляться у довгостроковій перспективі.

Раніше повідомлялося, що Литва з метою модернізації збройних сил замовить вантажівки Renault, частина яких вирушить до України як військова допомога. Вони будуть використані для розмінування.