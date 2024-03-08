Зеленський дав ім'я новому корвету ВМС України, який будується у Туреччині

Президент Володимир Зеленський своїм указом присвоїв корвету класу "Ada" Військово-морських сил ЗСУ, який будується у Туреччині, ім′я гетьмана Івана Виговського, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчить указ Зеленського №150/2024.

"Присвоїти корвету класу "Ada" Військово-морських сил Збройних Сил України ім’я гетьмана Івана Виговського та надалі іменувати цей корвет — корвет "Гетьман Іван Виговський" , — йдеться в указі.

Повідомляється, що корвет так названо з метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам’яті видатного українського військового, політичного і державного діяча гетьмана війська Запорозького Івана Виговського.

Нагадаємо, у серпні 2023 року повідомлялось, що Туреччина збудує другий корвет типу "Ada" для потреб Військово-морських сил ЗСУ, закладка корабля відбулась на одному з суднобудівних підприємств у Стамбулі.

У серпні 2022 року Зеленський присвоїв першому корвету класу "Ada" ВМС ЗСУ ім’я "Гетьман Іван Мазепа". У жовтні 2022-го його спустили на воду.