Розвідка Естонії: Росія все ще утримує ініціативу на полі бою

Керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг сказав, що збройні сили Російської Федерації все ще утримують ініціативу на полі бою в Україні та намагаються наростити темп своїх операцій, повідомляє Європейська правда.

Заяву Ківісельга на брифінгу 8 березня цитує ERR.

Представник естонської розвідки пояснив, що досі активність російських сил поступово знижувалась, але за останній тиждень знову почала набирати обертів – особливо це стосується сухопутних військ.

Він додав, що РФ зосередила свою увагу на виявленні можливих слабких місць в обороні України, насамперед на Луганському (Куп'янськ – Кремінна – Сватове) та Донецькому (Бахмут і Авдіївка) напрямках.

"В обох районах збройні формування Російської Федерації просунулися вперед. На щастя, це відбулося у дуже обмежених масштабах. У районі Бахмута спостерігається певне просування на північному заході та заході. В районі Авдіївки суттєвих змін на фронті не відбулося", – додав він.

Що стосується півдня України, там, за словами голови розвідцентру Сил оборони Естонії, активність бойових дій була нижчою.

Сили РФ продовжують спроби просунутись у напрямку Роботиного та Вербового, а на лівому березі Дніпра українські сили продовжують утримувати встановлені там плацдарми та протистояти атакам російських сил, підсумував Ківісельг.

Раніше розвідувальний центр Сил оборони Естонії оцінив, що захоплення Авдіївки в Донецькій області не забезпечило того позитивного висвітлення в ЗМІ, яке було потрібно російському керівництву перед президентськими виборами.

А розвідка Великої Британії вважає, що метою російських окупаційних військ наразі є захоплення міста Часів Яр, що розташоване у Донецькій області, проте вони навряд чи здатні провести наступ.