Росіяни атакували Суми авіабомбами: у місті чути вибухи

Російські загарбники двічі запустили керовані авіаційні бомби по Сумській області, в обласному центрі чули вибухи. В регіоні оголошена повітряна тривога, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили, "Суспільне".

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині".

Згодом повітряники повідомили про повторні пуски КАБів тактичною авіацією РФ.

Нагадаємо:

Протягом минулого дня росіяни здійснили 32 обстріли територій Сумської області, атакували ракетами, скидали вибухові пристрої з дронів, зафіксовано понад 230 вибухів.