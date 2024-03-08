Єврокомісія виділить два транші фіндопомоги Україні на 6 млрд євро

Європейська комісія планує у березні та квітні виділити Україні два транші макрофінансової допомоги в межах механізму Ukraine Facility, який остаточно був затверджений наприкінці лютого, повідомляє Європейська правда.

Про це на брифінгу в Києві 8 березня заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Домбровскіс нагадав, що Ukraine Facility забезпечить Україні "стабільне й передбачуване фінансування Україні на наступні чотири роки".

"Європейська комісія виділить перший транш у розмірі 4,5 мільярда доларів у межах цього механізму пізніше цього місяця, після чого у квітні буде виділений ще один транш у розмірі 1,5 мільярда євро", – анонсував він.

За словами віцеголови Єврокомісії, подальші транші "будуть пов’язані з впровадженням Плану України" – переліку реформ, які ЄС спільно погоджує з урядом України. За словами Домбровскіса, цей процес "перебуває на фінальній стадії".

Нагадаємо, 27 лютого Європарламент ухвалив попередньо узгоджену версію документа, який впроваджує новий механізм підтримки Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро на чотири роки. Наступного дня, 28 лютого, його остаточно схвалила Рада ЄС.

В уряді раніше висловили сподівання, що Україна в межах нового механізму отримає від ЄС 4,5 млрд євро перехідного фінансування.