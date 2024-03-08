Росія вдарила по Нікопольщині: є поранена, постраждала інфраструктура
Протягом п'ятниці Росія п'ять разів атакувала Нікопольщину Дніпропетровської області дронами-камікадзе та здійснила три артобстріли. Дістала поранення 23-річна дівчина, пошкоджені підприємства, об'єкт інфраструктури та ЛЕП, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram.
За його словами, від ворожих атак "здригався райцентр, Червоногригорівська та Марганецька громади".
Постраждалу госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Також було пошкоджене комунальне підприємство, інфраструктурний об’єкт, магазин та агрофірма.
Понівечені 12 приватних будинків, господарська споруда, гаражі й авто.
Зачепило лінії електропередач.