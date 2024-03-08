ЄС наступного тижня підготує проект переговорної рамки для України

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс підтвердив, що виконавчий орган ЄС підготує проєкти переговорних рамок, які рекомендуватиме схвалити державам-членам після виконання Україною всіх вимог вже наступного тижня, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить спільна пресконференція з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві.

"Уже на наступний тиждень ми готуємо проєкти переговорних рамок, які ми після цього передамо країнам-членам ЄС, аби вони схвалили їх, щойно Україна виконає реформи, які ще повинна виконати" , - заявив Домбровскіс.

Він зауважив, що Київ уже продемонстрував значний прогрес на цьому шляху, тому, на його думку, "жодних суттєвих затримок" бути не повинно.

Переговори щодо вступу України в ЄС

Нагадаємо, у грудні лідери країн-членів ЄС на саміті у Брюсселі схвалили початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Фактично переговори про вступ України до ЄС поки не розпочалися, оскільки зараз ще ведеться скринінг українського законодавства на відповідність вимогам ЄС, а також формується переговорна рамка.

Переговорна рамка - це технічне завдання яке охоплює різноманітні аспекти майбутніх перемовин про членство в ЄС з країною-кандидатом:

етапи перемовин,

відкриття переговорних глав, які глави відкриваються першими, які закриваються останніми,

як оцінюється прогрес і закриваються переговорні глави та ін.

Як говорила посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, переговори можуть стартувати навесні.

Водночас Шмигаль вважає, що Європейська комісія представить рамкові умови для переговорів щодо вступу нашої країни до Євросоюзу вже цього місяця.