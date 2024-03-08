Посольство: З Сектору Гази евакуювали 59 українців та членів їхніх родин

Україна 7-8 березня провела черговий етап евакуації українських громадян та членів їхніх сімей із Сектору Гази — цього разу вдалося вивезти 59 людей, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні посольства України в Ізраїлі.

Через контрольно-пропускний пункт "Рафах" на територію Єгипту вивели 59 українських громадян та членів їхніх родин. Серед них 15 дітей, 37 жінок та 8 чоловіків.

Евакуація минула успішно. Громадян розмістили у готелі на території Єгипту, а вже незабаром їх перевезуть до України.

Зазначається, що це вдалося зробити завдяки зусиллям представників Головного управління розвідки Міноборони України, а також дипломатичних працівників посольств України в Ізраїлі та Єгипті.

Нагадаємо, раніше Служби безпеки Ізраїлю та Єгипту не надали дозвіл на евакуацію 29 українських громадян із Сектору Гази, яких в евакуаційні списки подали у посольстві України в Ізраїлі. Виявилося, що це чоловіки, які співпрацювали з ХАМАСом.