Ердоган готовий провести мирний саміт з Росією: реакція Зеленського

Туреччина готова прийняти мирний саміт щодо війни в Україні. На нього Стамбул хоче запросити представників Москви, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Він нагадав, що Туреччина від самого початку робила і робить свій внесок для мирного врегулювання війни в Україні на основі переговорів.

"Ми готові прийняти мирний саміт до якого залучать і Росію", - додав президент Туреччини.

Реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні він і президент Туреччини говорили багато про українську "формулу миру". Він поінформував Ердогана про підготовку саміту миру на рівні лідерів.

"Особлива роль Туреччини заслуговує на те, щоб лідерство вашої держави було проявлено на саміті миру для повної реалізації формули миру", - сказав президент України.

Також Зеленський відреагував на формат, запропонований Ердоганом. За його словами, Україна не бачить представників Росії на цьому саміті.

"Ми не бачимо, як можна запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають. Ми хочемо отримати результат. Результат - справедливий мир для України. Тому спочатку цивілізовані країни розроблять план, а вже потім будуть залучати представників Росії, які захочуть справедливого миру", - додав Зеленський.

Не перша спроба для Ердогана

Наприкінці лютого президент Туреччини заявляв, що його країна знову готова відновити процес переговорів між Росією та Україною, який раніше відбувався в Стамбулі.

"З іншого боку, ми для відновлення миру готові відновити процес переговорів, який раніше відбувся в Стамбулі", - додав президент Ердоган.

Також нещодавно The Wall Street Journal писало, що російський диктатор Володимир Путін публічно натякнув, що він був би відкритий до обговорення питання про припинення війни в Україні на умовах Москви. Контури угоди, яку, ймовірно, він хоче укласти, можна побачити в проєкті мирного договору, складеному російськими та українськими делегаціями у квітні 2022 року.