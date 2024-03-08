Politico: Франція готується до високоінтенсивного конфлікту на території Європи

Французькі війська готуються до високоінтенсивного конфлікту на території Європи проти ворога, який може зрівнятися з ними за вогневою міццю, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Politico.

Полковник Аксель Деніс заявив, що бойові дії в Україні повернули повномасштабну війну в Європу. Він керує центром бойової підготовки в Майї-ле-Камп на сході Франції. Він додав, що Франція готується до культури пильності в найкоротші терміни.

Видання пише, що умови підготовки військ у центрі бойової підготовки максимально наближені до реальних полів бою. Відтворюються звук, жар і світло артилерійського вогню, всюди розкидані несправжні міни, а радіозв'язок може бути перерваний без попередження.

Табір площею 120 квадратних кілометрів є унікальним у Франції. Його площа перевищує розмір Парижа і це єдине місце, де різні підрозділи французької армії, а саме піхота, бронетехніка, артилерія та інженери, які зазвичай розкидані по всій країні, можуть проводити спільні навчання. Це також єдине місце, де цілий рік тренуються два десятки танків "Леклерк".

Офіцери не називають потенційних ворогів, але навчання спрямоване на підготовку військ до боротьби з таким противником, як Росія.

Загальновійськова війна

Головний урок України, за словами офіцерів навчального центру, полягає в тому, щоб уникати лобових атак, які призводять до величезних жертв і не можуть відкинути ворога.

Натомість піхота, бронетехніка, інженери та артилерія, об'єднані з новими технологіями, такими як дрони, що передають інформацію назад військам і забезпечують забійну силу на полі бою, мають працювати разом.

"Війна в Україні посилила важливість загальновійськового бою. Це єдиний спосіб боротися" , - сказав один із підполковників.

Проблеми на полі бою в Україні

Французькі військові заявили, що армії, нездатні об'єднати танки, артилерію та піхоту, наражаються на величезний ризик, що продемонстрували обидві сторони війни в Україні.

"Що драматично в Україні, то це те, що танки діють поодинці і, отже, більше не діють взагалі" , - сказав полковник Аксель Деніс.

Нездатність координувати свої дії є однією з причин, чому ні Україна, ні Росія не змогли прорвати добре підготовлену оборону, яка наразі домінує на лінії фронту протяжністю понад 1000 кілометрів.

Умови навчання

Фінальна вправа на полігоні у Франції триває 96 годин. Солдати сплять у середньому чотири години на добу, зазвичай у незручних військових машинах. Їм доводиться переміщатися кожні п'ять хвилин, інакше їм доведеться зіткнутися з фальшивими вибухами.

"Якщо їхня реакція недоречна, накладається штраф" , - сказав полковник Аксель Деніс.

За його словами, це фізичне протистояння, але, перш за все, воно пов'язане з бажанням протриматися, боротися і домінувати. Стажери беруть участь у радіоелектронній війні, розв'язують проблеми логістики та хімічної загрози, а також їм доводиться ухвалювати важливі рішення.

До 2027 року французька армія має намір мати можливість розгорнути одну дивізію чисельністю близько 25 000 солдатів за 30 днів.

У НАТО готуються до можливих ескалацій

Раніше німецьке видання Bild писало, що НАТО має намір провести у лютому масштабні навчання за участю близько 90 тисяч військовослужбовців. Сценарієм навчань є напад РФ на територію Альянсу.

При цьому керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявляв, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися будь-коли, включаючи початок війни.

16 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу в підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.