Кулеба звернувся до союзників: прокиньтеся, почитайте підручники історії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав союзників облишити нерішучість і якнайшвидше та в якнайбільших кількостях надати Україні всю зброю, яку вона потребує для перемоги, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав на пресконференції 8 березня у Вільнюсі за підсумками зустрічі з головами МЗС країн Балтії та Франції.

Кулеба наголосив, що Київ надзвичайно вдячний за отриману допомогу, але "стратегія надання допомоги Україні крапля за краплею більше не працює – їй кінець".

"Якщо все продовжуватиметься так, як відбувається зараз, це не закінчиться добре для всіх нас. Потрібні необмежені і своєчасні поставки всіх видів зброї і боєприпасів для того, щоб Україна перемогла Росію і війна в Європі не поширилася на всю Європу", – закликав він.

Міністр повторив, що ера миру в Європі завершилась.

"Ті, хто не вірить, що війна може вийти за межі України й поширитись на нинішню територію НАТО – будь ласка, прокиньтеся, почитайте підручники історії, послухайте, що зараз говорить Путін, і знайдіть 10 відмінностей. Ви їх не знайдете", – вважає Кулеба.

Голова МЗС підкреслив, що "слабкі рішення означають більше війни, тоді як сильні рішення – кінець війни".

Напередодні, нагадаємо, Дмитро Кулеба та міністр оборони Рустем Умєров узяли участь в ініційованій Францією відеоконференції голів МЗС та Міноборони країн-союзників щодо підтримки України.

Там голова МЗС закликав союзників збільшити та пришвидшити підтримку України, зокрема, у разі необхідності направити свої тренувальні місії.