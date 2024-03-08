Данілов не виключає появу в Україні західних військ

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов допускає варіант, коли Захід почне допомагати Україні не лише зброєю, а і військами, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Данілов в ефірі передачі "УП.ПІДСУМКИ".

"Ми абсолютно не виключаємо появу на нашій території тих чи інших військових підрозділів тих чи інших країн, якщо вони будуть приймати відповідне рішення".

Водночас секретар РНБО застеріг, що питання відправки іноземних військових в Україну є дуже чутливим і не завжди може бути публічним.

Данілов нагадав, що зараз Україна чекає від свої західних партнерів в першу чергу вчасних поставок зброї.

Нагадаємо:

Президент Франції Емманюель Макрон минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.