Україна підписала угоду з Туреччиною про спрощення спільної торгівлі

Сьогодні, 8 березня, Україна та Туреччина підписали угоду про створення системи електронного обміну попередньою інформацією між митними органами двох держав, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява глави України Володимира Зеленського та сайт президента.

Угода, що полегшить торгівлю між державами була підписана в присутності українського президента та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

"Сьогодні, до речі, підписано угоду, яка спрощує нашу торгівлю - України й Туреччини - та усуває перешкоди для бізнесу. На рівні міністерств оборони укладено й низку важливих документів", - наголосив Зеленський.

Відповідно до документа, інформаційний обмін здійснюватиметься між Державною митною службою України та Міністерством торгівлі Туреччини.

На підставі угоди буде створено систему електронного обміну попередньою інформацією, за допомогою якої здійснюватиметься обмін заздалегідь визначеним набором даних в електронній формі.

Інформація, отримана митними органами сторін, сприятиме прискоренню руху товарів і транспортних засобів через кордони обох держав, а також протидії митним правопорушенням.

Візит Зеленського до Туреччини

Нагадаємо, сьогодні, 8 березня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Туреччини.

Главу держави також супроводжував міністр оборони України Рустем Умєров.

Президент провів зустріч зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом. Однією з тем стало визволення українських полонених.