США ввели санкції проти компаній, які допомагали ПВК "Вагнера" в Африці

Міністерство фінансів США 8 березня оголосило про санкції проти двох компаній у Росії та Центрально-Африканській Республіці, які сприяли діяльності приватної військової компанії "Вагнера" в Африці, повідомляє Європейська правда.

Під санкції США потрапила деревообробна компанія Bois Rouge, також відома як Wood International Group SARLU, зареєстрована у столиці ЦАР Бангі з 2019 року. Вона – одна з багатьох компаній ПВК Вагнера, яка отримувала концесії на розробку природних ресурсів в обмін на послуги найманців-терористів.

За даними американського Мінфіну, з 2021 року Bois Rouge експортує тропічні породи деревини покупцям у Китаї, на Близькому Сході, в Європі та Центральній Азії.

Друга компанія – ТОВ "Брокер Експерт" – зареєстрована у Санкт-Петербурзі та надає брокерські послуги пов’язаним із ПВК Вагнера компаніям в Африці, зокрема Bois Rouge.

"Росія намагається використовувати ці пов'язані з ПВК Вагнероа компанії у своїх зусиллях як для отримання додаткових доходів з-за кордону, так і для просування своїх інтересів в Африці, часто за рахунок країн, де вони розташовані, їхніх установ та громадян", – пояснив заступник міністра фінансів США Брайан Нельсон.

Сполучені Штати вже наклали санкції на численні юридичні та фізичні особи по всьому світу, які підтримують ПВК Вагнера та інші російські приватні військові компанії.

Ще у 2017 році США додали ПВК Вагнера до торговельного чорного списку, а наприкінці 2022-го наклали нові обмеження на експорт технологій для "Вагнера" з метою подальшого обмеження її можливостей через участь у російському вторгненні в Україну.