ISW: Російські війська використали в Авдіїївці тактичну несподіванку

Російські війська покращили свої тактичні можливості і використали тактичну несподіванку впродовж останніх тижнів в районі Авдіївки, повідомляє Українська правда.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Це свідчить про те, що окремі елементи російської армії могли засвоїти тактичну адаптацію, отриману під час проведення наступальних операцій в Україні.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 8 березня заявив, що російські війська змогли тактично перегрупуватися і змістити фокус своїх наступальних операцій з північної частини Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки в райони поблизу північно-східної Авдіївки.

Машовець заявив, що російські війська здійснили це перегрупування і тактичний зсув, не даючи українським військам повною мірою усвідомити це.

Звіт Машовця свідчить про те, що російські війська просунулися в цьому районі через певну тактичну несподіванку.

Військові аналітики зазначили, що здатність російських військ досягти елементів тактичної несподіванки в такому оперативному середовищі заслуговує на увагу.

Інших помітних випадків застосування російськими військами тактичної несподіванки або її використання останнім часом ISW не спостерігав.

Те, що Росія змогла зробити це поблизу Авдіївки, не обов'язково свідчить про більш широкі російські можливості.

На думку ISW, російські війська продемонстрували обмежену адаптацію на тактичному рівні на певних ділянках фронту, але широкомасштабні російські тактичні невдачі по всій Україні свідчать про те, що російське військове командування не засвоїло і не поширило всі можливі тактичні адаптації серед усіх угруповань російських військ, що діють в Україні.

Ключові висновки ISW за 8 березня: