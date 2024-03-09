ISW: Російські війська використали в Авдіїївці тактичну несподіванку
Російські війська покращили свої тактичні можливості і використали тактичну несподіванку впродовж останніх тижнів в районі Авдіївки, повідомляє Українська правда.
Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).
Це свідчить про те, що окремі елементи російської армії могли засвоїти тактичну адаптацію, отриману під час проведення наступальних операцій в Україні.
Український військовий оглядач Костянтин Машовець 8 березня заявив, що російські війська змогли тактично перегрупуватися і змістити фокус своїх наступальних операцій з північної частини Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки в райони поблизу північно-східної Авдіївки.
Машовець заявив, що російські війська здійснили це перегрупування і тактичний зсув, не даючи українським військам повною мірою усвідомити це.
Звіт Машовця свідчить про те, що російські війська просунулися в цьому районі через певну тактичну несподіванку.
Військові аналітики зазначили, що здатність російських військ досягти елементів тактичної несподіванки в такому оперативному середовищі заслуговує на увагу.
Інших помітних випадків застосування російськими військами тактичної несподіванки або її використання останнім часом ISW не спостерігав.
Те, що Росія змогла зробити це поблизу Авдіївки, не обов'язково свідчить про більш широкі російські можливості.
На думку ISW, російські війська продемонстрували обмежену адаптацію на тактичному рівні на певних ділянках фронту, але широкомасштабні російські тактичні невдачі по всій Україні свідчать про те, що російське військове командування не засвоїло і не поширило всі можливі тактичні адаптації серед усіх угруповань російських військ, що діють в Україні.
Ключові висновки ISW за 8 березня:
- Президент України Володимир Зеленський повторив, що припинення вогню в Україні дозволить Росії відновити свої сили і засоби для майбутніх наступальних операцій, як це вже було після початку російського вторгнення у 2014 році.
- Деякі російські війська, можливо, покращили свої тактичні можливості і використали обмежену тактичну несподіванку в останні тижні російських зусиль із захоплення Авдіївки, що свідчить про те, що окремі елементи російських збройних сил могли засвоїти тактичні адаптації, отримані під час проведення наступальних операцій в Україні.
- Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук заявив 8 березня, що українські сили регулярно атакують російські винищувачі.
- Європейські партнери України продовжують докладати зусиль для надання Україні додаткової допомоги та матеріально-технічних засобів.
- Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалила резолюцію із закликом до Росії вивести свої війська із Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), що підриває спроби Росії використати МАГАТЕ та інші міжнародні організації для легітимізації своєї окупації станції.
- Зусилля України, спрямовані на заохочення жінок до служби в українських збройних силах, продовжують давати змогу Україні використовувати ширшу мобілізаційну базу для своїх військових зусиль.
- Російські суб'єкти інформаційного простору посилюють свою увагу до висвітлення останніх подій навколо губернатора проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенії Гуцул і поширюють кремлівські наративи, спрямовані на дестабілізацію Молдови, на більш широку аудиторію.
- Нещодавнє російське державне опитування свідчить про те, що Кремль прагне досягти заздалегідь визначеного "рівня підтримки" президента Росії Владіміра Путіна на президентських виборах 17 березня на рівні близько 80%, намагаючись зобразити Путіна як легітимно популярного і використати березневі вибори для легітимізації наступного терміну Путіна на посаді.
- Нещодавно російські війська здійснили підтверджене просування поблизу Авдіївки на тлі тривалих позиційних боїв уздовж усієї лінії зіткнення 8 березня.
- Російська служба Бі-бі-сі та російське опозиційне видання "Медіазона" опублікували 8 березня спільну доповідь про те, що з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року в Україні загинуло щонайменше 46 678 російських солдатів, у тому числі щонайменше 1 555 підтверджено вбитими за останні два тижні.
- Невідомі, ймовірно, українські партизани, 6 березня вбили російського окупаційного чиновника в окупованому Бердянську Херсонської області.