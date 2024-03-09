ЗМІ: Маск представить відеохостинг, який стане конкурентом YouTube

Компанія Twitter Ілона Маска наступного тижня запустить застосунок відеохостингу для смарт-телевізорів Amazon і Samsung, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Fortune.

Джерело в компанії, яке відповідає за розвиток соціальних мереж, також відзначило, що Маск прагне спонукати користувачів дивитися довгі відео на великому екрані і має намір конкурувати з YouTube.

За його словами, новий додаток виглядає "ідентично" телевізійному додатку YouTube. За даними Fortune, платформа онлайн-трансляцій Twitch та месенджер для обміну зашифрованими повідомленнями Signal також входять до числа сервісів, з якими Маск у найближчому майбутньому прагне конкурувати за допомогою своїх нових продуктів.

Нововведення я в Twitter

Останнім часом у соціальній мережі Twitter (тепер Х) з'явилося багато нововведень. Так, розробники вирішили усунути можливість блокування користувачів. Коли саме це станеться, наразі невідомо.

При цьому Twitter дозволять приховувати свої лайки, але функція буде доступна тільки для платних користувачів. Крім того, Twitter у майбутньому може перестати показувати кількість лайків та репостів, які отримують люди.

Власник соцмережі Ілон Маск називав штучний інтелект справжньою загрозою для сучасного світу. Але нещодавно стало відомо, що він збирається запустити власний ChatGPT у соцмережі Twitter.