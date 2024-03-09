CNN: Абрамович намагався організувати обмін полоненими, в якому був Навальний

Російський олігарх Роман Абрамович брав участь у переговорах щодо великого обміну полоненими між Росією, США і Європою. У рамках цього обміну могли звільнили опозиціонера Олексія Навального, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє CNN.

За даними джерел видання, процес переговорів тягнувся два роки, але останні кілька місяців почав прискорюватися. Також до переговорів була залучена колишній держсекретар США Хілларі Клінтон.

Джерела близькі до Абрамовича, який перебуває під санкціями Заходу у більшість часу проводить в Об'єднаних Арабських Еміратах, повідомив, що олігарх зустрівся з офіційним представником США. В рамках обміну повинні були обміняти сім осіб.

CNN зазначає, що Абрамов їздив до Москви, аби зустрітися з керівництвом Кремля. Коли саме це відбувалося, видання не змогло встановити. Але російські ЗМІ повідомляли, що олігарх зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним за кілька годин до того, як стало відомо про смерть Навального.

Помічник Навального Марія Пєвчих заявила, що Абрамович брав участь у розробці угоди та "доставив пропозицію про обмін Навального" до Кремля. За її словами, олігарх був як неформальний учасник переговорів у спілкуванні з американськими та європейськими офіційними особами.

Журналісти також наголосили, що влітку 2022 року на фестивалі Aspen Ideas у Колорадо до Гілларі Клінтон звернувся Христо Грозев, який кілька років працював із командою Навального. Як зазначив Грозев, Клінтон погодилася звернутися до адміністрації Байдена щодо ідеї обміняти Навального на росіянина, пов'язаного з ФСБ, якого засудили за вбивство в Берліні. Також обговорювалося ім'я російського торговця зброєю Віктора Бута.

Марія Пєвчих підтвердила цю інформацію частково. За її словами, Путіну також запропонували обміняти кілера і співробітника ФСБ Вадіма Красикова на двох громадян США та Навального.

Також, як зазначає видання, у рамках обміну могли обміняти американського журналіста Евана Гершковича та американця Пола Велана, а в Росію міг повернутися шпигун Сергій Черкасов.

Смерть Навального

Нагадаємо, 16 лютого управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило про смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Зазначається, що він помер у виправній колонії, де відбував покарання.

Тіло Навального довгий час не віддавали сім'ї опозиціонера, а 1 березня у Москві відбулося поховання опозиціонера. У той день у Росії затримали понад 100 осіб, які вийшли на акції.

США та ЄС ввели санкції проти Росії через смерть Навального у тюрмі. Раніше ЗМІ повідомляли, що Навального нібито збиралися обміняти.