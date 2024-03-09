ОВА: Росіяни вранці атакували Нікопольщину, загинув 16-річний хлопець
Внаслідок російського удару вранці 9 березня по Червоногригорівській громаді на Дніпропетровщині загинув 16-річний хлопець, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Загинув 16-річний хлопець. Ще один, 22 років, у лікарні. (стан) важкий.
Це наслідки ранкового удару росіян по Червоногригорівській громаді, що на Нікопольщині.
Пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, лінія електропередач і газогін".
За даними влади, окупанти атакували з артилерії.