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ОВА: Росіяни вранці атакували Нікопольщину, загинув 16-річний хлопець

ОВА: Росіяни вранці атакували Нікопольщину, загинув 16-річний хлопець
Фото: wikimedia.org

Внаслідок російського удару вранці 9 березня по Червоногригорівській громаді на Дніпропетровщині загинув 16-річний хлопець, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Загинув 16-річний хлопець. Ще один, 22 років, у лікарні. (стан) важкий.
Це наслідки ранкового удару росіян по Червоногригорівській громаді, що на Нікопольщині.
Пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, лінія електропередач і газогін".

За даними влади, окупанти атакували з артилерії.

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