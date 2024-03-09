Британія пропонує допомогу Німеччині для постачань Україні ракет Taurus

Велика Британія готова допомогти Німеччині, щоб подолати розбіжності та надати Україні далекобійні ракети Taurus, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив глава МЗС Британії Девід Кемерон в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.

"Ми сповнені рішучості тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами в цьому, як і в усіх інших питаннях, щоб допомогти Україні" , - сказав міністр закордонних справ.

Як пояснив Кемерон, допускається можливий кільцевий обмін. До прикладу, Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.

"Ми готові розглянути всі варіанти, щоб досягти максимального ефекту для України... Але не буде повідомляти жодних подробиць і не розповімо нашим опонентам, що ми плануємо" , - додав міністр.

Кемерон відкинув побоювання, що передача крилатих ракет може призвести до ескалації.

"Абсолютно можливо встановити обмеження на використання цієї зброї, щоб гарантувати, що вона жодним чином не сприяє ескалації" , - заявив він, додавши, що Британія довіряє запевненням України.

Далекобійні ракети для України

Нагадаємо, раніше Британія та Франція надали Україні далекобійні ракети Storm Shadow та Scalp. Також відомо, що США передали нашим воїнам ракети з дальністю дії до 165 кілометрів. Йдеться про далекобійні ракети ATACMS.

Наразі йдуть дискусії щодо передачі Україні німецьких ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 км. Берлін поки виступає проти, але Україна і союзники закликають канцлера Німеччини Олафа Шольца ухвалити відповідне рішення.