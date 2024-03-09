Байден про участь у дебатах з Трампом: це залежить від його поведінки

Президент США Джо Байден відмовився обіцяти, що візьме участь у дебатах з майбутнім кандидатом на виборах від республіканців Дональдом Трамом, заявивши, що це залежатиме від дій його ймовірного опонента, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Це залежить від його поведінки", – сказав Байден медіа у відповідь на запитання, чи планує він дебатувати з Трампом.

Колишній президент заявив, що готовий взяти участь у дебатах, організованих позапартійною комісією з президентських дебатів, яка наглядає за їхнім проведенням протягом останніх трьох десятиліть.

Раніше Трамп викликав Байдена на дебати після того, як відмовився брати участь у них проти конкурентів від своєї партії під час праймериз.

У дописі у своїй соцмережі Truth Social він зазначив, що для блага США важливо, щоб вони з Байденом обговорили питання, які є життєво важливими для Сполучених Штатів та американського народу.

"Тому я закликаю до дебатів, будь-коли та будь-де!" – наголосив Трамп.

Остання суперниця Трампа в Республіканській партії Ніккі Гейлі вибула з перегонів в середу, практично забезпечивши експрезиденту номінацію від республіканців.

Водночас американський мільярдер, власник соцмережі Twitter (X) Ілон Маск сказав, що не буде давати коштів на передвиборчу кампанію жодному кандидату на виборах президента США.

Ця заява все одно є ударом для Трампа, який зазнає серйозних фінансових труднощів через низку судових позовів і наприкінці минулого тижня в пошуках додаткових коштів зустрівся з Маском і кількома заможними донорами республіканців.