Глава МЗС: Вірменія обговорює можливість приєднання до ЄС

Влада Вірменії обговорює можливість приєднання країни до Європейського союзу. Баку хоче також розширити коло партнерів, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян в інтерв'ю турецькому телеканалу TRT World.

"З огляду на всі виклики, яким ми змушені протистояти протягом останніх трьох-чотирьох років, у Вірменії активно обговорюються нові можливості. Не розкрию секрету, якщо скажу, що також є ідея членства в ЄС" , - сказав міністр.

Глава МЗС додав, що народ Вірменії має європейські прагнення. За його словами, Євросоюз та США підтримують демократичні реформи у Вірменії.

Мірзоян наголосив, що для Вірменії важливо розширювати коло партнерів та союзників. Він додав, що йдеться про поглиблення відносин з США та ЄС, Сходом, а також Індією.

"У пріоритеті також врегулювати відносини з нашими сусідами" , - сказав Мірзоян.

Конфлікт навколо Карабаху

Нагадаємо, у вересні 2023 року Азербайджан провів "антитерористичні заходи" на території Нагірного Карабаху, внаслідок яких невизнана "республіка" капітулювала.

Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону. Глава вірменського уряду визнав площу Азербайджану в 86,6 тисяч кв. км, що включає Нагірний Карабах. Проте мирна угода між Вірменією та Азербайджаном досі не була укладено.

Крім того, до конфлікту була причетна Москва. Російські так звані миротворці перебували на території Нагірного Карабаху.