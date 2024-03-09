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Контррозвідники СБУ з початку року вразили 86 цілей військової техніки ворога

Контррозвідники СБУ з початку року вразили 86 цілей військової техніки ворога
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Вдалося знищити з-поміж іншого комплекси "Муром-М", зенітну установку ППО, засоби РЕБ, склади із боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформують у пресслужбі СБУ.

Воїни з Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки нищать ворожу техніку з допомогою ударних БпЛА та в координації з побратимами-артилеристами Збройних сил України.

І з початку року вони завдали ворогу таких втрат:

  • 44 вогневі позиції та укріплення;
  • 42 одиниці військового транспорту;
  • 27 ББМ;
  • 19 мінометів;
  • 16 артсистем;
  • 10 складів із боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами;
  • 8 танків;
  • 7 засобів РЕБ;
  • 6 РСЗВ;
  • 3 комплекси "Муром-М";
  • 1 зенітну установку ППО.

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