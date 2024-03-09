Контррозвідники СБУ з початку року вразили 86 цілей військової техніки ворога
Вдалося знищити з-поміж іншого комплекси "Муром-М", зенітну установку ППО, засоби РЕБ, склади із боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, повідомляє Ділова столиця.
Про це інформують у пресслужбі СБУ.
Воїни з Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки нищать ворожу техніку з допомогою ударних БпЛА та в координації з побратимами-артилеристами Збройних сил України.
І з початку року вони завдали ворогу таких втрат:
- 44 вогневі позиції та укріплення;
- 42 одиниці військового транспорту;
- 27 ББМ;
- 19 мінометів;
- 16 артсистем;
- 10 складів із боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами;
- 8 танків;
- 7 засобів РЕБ;
- 6 РСЗВ;
- 3 комплекси "Муром-М";
- 1 зенітну установку ППО.