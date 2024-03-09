Контррозвідники СБУ з початку року вразили 86 цілей військової техніки ворога

Вдалося знищити з-поміж іншого комплекси "Муром-М", зенітну установку ППО, засоби РЕБ, склади із боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформують у пресслужбі СБУ.

Воїни з Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки нищать ворожу техніку з допомогою ударних БпЛА та в координації з побратимами-артилеристами Збройних сил України.

І з початку року вони завдали ворогу таких втрат: