ЗМІ: США "ретельно готувалися" до застосування ядерної зброї Росії по Україні

Наприкінці 2022 року США почали "ретельно готуватися" до того, що Росія може завдати ядерного удару по Україні, що стало б першою ядерною атакою у війні після того, як США скинули атомні бомби на Хіросіму і Нагасакі майже вісімдесят років тому, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє CNN з посиланням на високопоставлених представників адміністрації президента США.

За словами чиновників, адміністрація Байдена була особливо стурбована тим, що Росія може застосувати тактичну або бойову ядерну зброю.

За даними видання, до такої вражаючої оцінки адміністрацію Байдена підштовхнув не один показник, а сукупність подій, аналізу і "нових дуже чутливих" розвідувальних даних.

Інший високопосадовець адміністрації сказав журналістам, що побоювання адміністрації "були не просто гіпотетичними - вони також ґрунтувалися на певній інформації, яку ми отримали".

Вони хотіли мати план, щоб "бути у найкращій позиції", якщо РФ задіє ядерну зброю на війні в Україні. У цей період з кінця літа до осені 2022 року Рада національної безпеки США скликала низку засідань, щоб розробити плани дій у випадку, якщо Росія застосує ядерну зброю або буде чітка вказівка, що вони збираються це зробити.

Одним з аргументів на користь застосування диктатором Володимиром Путіним ядерної зброї була втрата Херсону, який росіяни нібито вважали своєю територією, і за своєю доктриною могли б задіювати ядерну зброю.

Водночас російська пропагандистська машина поширювала нову фальшиву історію про "українську брудну бомбу", яка, на думку офіційних осіб США, могла бути прикриттям для російської ядерної атаки.

У жовтні 2022 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу здійснив серію телефонних дзвінків представникам оборонних відомств у США, Великій Британії, Франції та Туреччині, повідомивши їм, що Кремль "стурбований можливими провокаціями Києва з використанням брудної бомби".

У США відкинули ці російські заяви, але побоювалися мотивації, яка стоїть за цим.

Проте видання наголошує, що США "жодного разу не виявили розвідувальних даних, які б вказували на те, що Росія здійснює кроки з мобілізації своїх ядерних сил для здійснення такої атаки".

"Очевидно, що ми надавали першочергового значення відстеженню і мали певну можливість принаймні відстежувати такі переміщення її ядерних сил.

І жодного разу ми не побачили жодних ознак тих кроків, які ми могли б очікувати від них, якби вони стали на шлях застосування ядерної зброї".

Однак, американські чиновники не були впевнені, що вони знають, чи переміщує Росія тактичну ядерну зброю.

На відміну від стратегічної ядерної зброї, здатної знищити цілі міста, тактична або бойова ядерна зброя є достатньо малою, щоб її можна було тихо переміщати і використовувати зі звичайних систем, які вже розгорнуті на полі бою в Україні.

США також тісно співпрацювали зі своїми союзниками як над розробкою планів на випадок російської ядерної атаки, так і над передачею попереджень російській стороні про наслідки такого удару.