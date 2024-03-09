В Індії відреагували на вербування громадян росіянами для війни

Міністерство закордонних справ Індії закликало громадян країни не піддаватися на оманливі пропозиції вербувальників, які обманюють людей, заманюючи, мовляв, на роботу. Насправді ці пропозиції містять пряму загрозу - людей відправляють на війну, обіцяючи роботу в допоміжному забезпеченні військових підрозділів. Посилаючись на Anadolu Ajansı, повідомляє Дзеркало тижня.

Офіційний представник МЗС Рандхір Джайсвал закликав громадян не бути "одуреними" такими посередниками.

Речник МЗС повідомив, що наразі ведуться перемовини між Москвою та Делі щодо повернення на батьківщину громадян яких заманили обіцянкою роботи.

Непал також розповів, що 14 громадян загинуло на війні, виконуючи роль військовослужбовців Росії.

Центральне бюро розслідувань Індії (CBI) повідомило, що вербувальники відправили в Росію 35 чоловік. Щонайменше двоє чоловіків, які поїхали до РФ, сподіваючись працювати “помічниками”, загинули під час бойових дій.

Організатори мережі, які діяли в кількох штатах Індії, шукали людей через соціальні мережі та місцевих агентів. Деяким чоловікам також пропонували вступ до “сумнівних приватних університетів” у Росії, щоб заманити їх до РФ.